Совет ЕС утвердил жесткую реформу миграционной политики

Совет ЕС окончательно утвердил Пакт о миграции и предоставлении убежища, который включает ужесточение всех миграционных норм Евросоюза.

"Совет ЕС одобрил радикальную реформу европейской миграционной политики. Это включает набор правил, которые помогут регулировать прибытие беженцев в организованном порядке, создать эффективную и единую процедуру и обеспечить справедливое распределение бремени [приема мигрантов] между странами ЕС", - говорится в заявлении пресс-службы законодательного органа.

Этот обширный свод реформ, разрабатываемый с 2015 года, вводит, в частности, принципы создания на границе фильтрационных лагерей для мигрантов, которые не имеют очевидных прав на предоставление убежища, чтобы упростить их последующую высылку за пределы ЕС. Пакт также упрощает порядок высылки из европейских стран всех остальных лиц, которым отказано в убежище или виде на жительство. Кроме того, вводится обязательный принцип квотного расселения мигрантов по странам Евросоюза, однако их число богатые страны ЕС могут сократить, внося пеню в бюджет ЕС за каждого не принятого мигранта. Доходы от этих мер должны быть направлены на оборудование границ ЕС и миграционных лагерей.

Теперь Еврокомиссия должна представить дорожную карту реализации этих реформ на практике, а страны ЕС - внести положения этого пакта в свое миграционное законодательство.