Евросоюз снял препятствия для выдачи Киеву 50 миллиардов евро

Программа реформ, предложенная украинскими властями, получила одобрение Евросоюза, что снимает препятствия для предоставления Киеву финансовой помощи в объеме 50 миллиардов евро. Об этом в своем Telegram-канале заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, план позволяет запустить инициативу Ukraine Facility, в рамках которой государство в ближайшее время получит 1,89 миллиарда евро. В целом в текущем году Киев хочет привлечь 16 миллиардов.

«Благодарим Бельгию, которая председательствует в Совете ЕС, и государства-члены Евросоюза за высокую оценку плана Украины и непоколебимую поддержку», — заключил Шмыгаль.

Разработку программы реформ правительство Украины завершило в ноябре прошлого года, а принят документ был в марте 2024-го. В нем, в частности, прописаны действия в таких направлениях, как энергетика, аграрная отрасль, зеленый переход, цифровизация и евроинтеграция.

Утверждение Киеву помощи в размере 50 миллиардов евро в 2024-2027 годах при выполнении определенных условий лидеры стран Евросоюза одобрили 1 февраля на саммите в Брюсселе. При этом утверждение каждого транша европейские чиновники хотят проводить на основании доклада Еврокомиссии о выполнении требований.