В США заявили, что «Украина попала в яму»

Украина «попала в яму» из-за многомесячной задержки с выделением дополнительного финансирования поставок оружия со стороны США. Как сообщает РИА Новости, об этом в ходе общения с журналистами заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, сейчас Вашингтон пытается вытащить Киев из сложившейся ситуации. Новые партии оружия украинские власти будут получать еженедельно.

«Вы увидите стабильный поток (военной помощи — прим. ред.) неделя за неделей», — сказал Салливан.

Вместе с тем советник американского лидера отметил, что еженедельные поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) не обязательно означают выделение все новых пакетов военной помощи.

«Я не стану предполагать, что выделение будет происходить каждую неделю», — заключил Салливан.

Напомним, что в конце апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине нового пакета военной помощи на 61 млрд долларов. Документ продолжительное время блокировали в Конгрессе США. В Госдепе США заявляли, что фактически большинство выделенных средств «останется в Соединенных Штатах».