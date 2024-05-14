Массовая драка произошла в парламенте Грузии

Депутаты от парламентского большинства и оппозиционеры подрались в парламенте Грузии во время обсуждения в третьем чтении закона «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Драка началась после выступлений членов саакашвилевского «Единого национального движения» Тинатин Бокучава и Левана Хабеишвили, которые обвиняли представителей «Грузинской мечты» в «предательстве» национальных интересов и стали материться.

Примечательно, что не отстают от депутатов-мужчин во время потасовок и их коллеги-женщины.

Грузинские депутаты устроили драку в парламенте

Так, Бокучава вцепилась в волосы и расцарапала лицо своей коллеге от правящей партии, а депутат «Грузинской мечты» Римма Берадзе ударила по голове стопкой бумаг оппозиционного депутата, который обвинил ее в работе на компартию в советское время.

Сотрудникам внутренней охране парламента с трудом удается растаскивать депутатов.