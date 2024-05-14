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Южная Корея отвергла протест Японии по поводу поездки политика на Токто

Правительство Республики Корея (РК) не принимает протест Японии в связи с поездкой южнокорейского политика на острова Токто, которые являются предметом спора между двумя странами. Об этом заявил заместитель официального представителя МИД РК Ли Чжу Иль.

Южная Корея отвергла протест Японии по поводу поездки политика на Токто
© Wikipedia

В понедельник лидер Партии обновления Отечества Чо Гук посетил острова.

"Японская сторона выразила протест по дипломатическим каналам. Мы его отвергли", - сказал Ли Чжу Иль. "Токто, несомненно, являются частью территории Республики Корея в соответствии с историей, географией и международным правом", - подчеркнул дипломат.

Он заверил, что в Сеуле продолжат решительно реагировать на "несправедливые притязания Японии на Токто".

Токто (Такэсима) - это группа небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. В настоящее время острова контролируются Южной Кореей.

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