Южная Корея отвергла протест Японии по поводу поездки политика на Токто

Правительство Республики Корея (РК) не принимает протест Японии в связи с поездкой южнокорейского политика на острова Токто, которые являются предметом спора между двумя странами. Об этом заявил заместитель официального представителя МИД РК Ли Чжу Иль.

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В понедельник лидер Партии обновления Отечества Чо Гук посетил острова.

"Японская сторона выразила протест по дипломатическим каналам. Мы его отвергли", - сказал Ли Чжу Иль. "Токто, несомненно, являются частью территории Республики Корея в соответствии с историей, географией и международным правом", - подчеркнул дипломат.

Он заверил, что в Сеуле продолжат решительно реагировать на "несправедливые притязания Японии на Токто".

Токто (Такэсима) - это группа небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. В настоящее время острова контролируются Южной Кореей.