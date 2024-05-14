Картина Фрэнсиса Бэкона ушла на аукционе за $27,7 млн

Картину британского художника Фрэнсиса Бэкона "Портрет Джорджа Дайера, сидящего на корточках" продали за $27,7 млн на аукционе Sotheby's ("Сотбис"), который прошел в Нью-Йорке. Об этом сообщил журнал ARTnews.

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Эта работа стала первой в серии из десяти портретов Джорджа Дайера, написанных Бэконом в период с 1966 по 1968 год. В 1970 году в галерее Мальборо (Marlborough Gallery) картину впервые приобрели, с тех пор она не выставлялась на продажу и хранилась в частной коллекции.

Общая сумма продаж аукционного дома Sotheby's составила $267,3 млн. Изображение сидящего на корточках без рубашки Дайера стало самым дорогим лотом на торгах. Изначально стоимость картины оценивалась в $50 млн, однако финальная цена оказалась гораздо ниже ожидаемой.

Крупнейшие аукционные дома мира отмечают ослабление рынка искусства и снижение числа выставляемых картин. Продажи Sotheby’s, Christie’s и Phillips упали примерно на 18% по сравнению с прошлым годом.

Фрэнсис Бэкон считается одним из самых выдающихся художников XX века. Он известен своим уникальным стилем, характеризующимся фрагментированными и эмоционально насыщенными изображениями, использованием экспрессионистских и абстрактных элементов в своих работах, а также психологической глубиной. Работы, на которых изображен Дайер, муза Бэкона, - наиболее значимые в творчестве художника. Самым дорогим портретом Дайера стал "Портрет разговаривающего Джорджа Дайера". Он был продан на аукционе Christie’s в 2014 году за $70 млн.