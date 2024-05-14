Блинкен пообещал Зеленскому скорое «изменение ситуации»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил Владимиру Зеленскому, что новый пакет вооружений, одобренный Вашингтоном, уже прибывает. Москва24

«Блинкен заявил Зеленскому, что новый пакет вооружений уже прибывает и будет направлено еще больше, "это изменит ситуацию"», — говорится в сообщении агентства Reuters. Отмечается, что госсекретарь США также выразил надежду на то, что Украина со временем станет самостоятельной «в экономическом, военном, демократическом отношении». Lenta.ru

Ранее сообщалось, что в Киеве Блинкен обсудит с украинским руководством обстановку на фронте, влияние новой помощи США на СВО, а также долгосрочные обязательства в области безопасности между странами. News.ru