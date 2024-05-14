Принц Гарри поставил больного Карла III в неловкое положение

Принц Гарри поставил Карла III в неловкое положение. Об этом сообщает издание The Daily Beast.

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Источник из королевской семьи заявил, что принц Гарри заставил своего больного отца выбирать между ним и королевой Камиллой. По словам инсайдера, по этой причине монарх отказался встретиться с младшим сыном на прошлой неделе в Лондоне.

"Гарри усложнил себе жизнь, сказав жестокие и обидные вещи о Камилле. Карл III любит своих сыновей, но он также любит свою жену. Последние несколько месяцев показали, как сильно она важна. Именно она поддерживала его", — заявил источник.

Инсайдер также отметил, что герцог Сассекский дал понять, что презирает нынешнюю супругу своего отца.

"Гарри заставил короля сделать выбор, что было очень глупо, потому что они с Камиллой уже давно выбрали друг друга", — заключил информатор.

5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что у Карла III диагностировали рак. В связи с болезнью монарх временно отложил свои публичные обязанности. Однако 31 марта король принял участие в пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Он появился на публике вместе со своей женой.

Вернувшийся в Британию принц Гарри прокомментировал возвращение

8 мая принц Гарри выступил по случаю 10-летия "Игр непобежденных" в соборе Святого Павла в Лондоне. При этом Меган Маркл пропустила торжественную церемонию. Инсайдеры говорили, что герцог Сассекский может увидеться с отцом, если монарх не будет слишком занят. Однако встреча все-таки не состоялась.