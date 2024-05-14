Байден признался, на кого он работает

Президент США Джо Байден заявил, что работает на человека, который превосходит его умом. Соответствующей информацией он поделился в ходе приема в честь месяца наследия американцев азиатского происхождения, коренных гавайцев и выходцев с тихоокеанских островов, передают «Известия».

Глава государства пояснил, что речь идет о вице-президенте США Камале Харрис. Напомним, что она заняла данный пост 20 января 2021 года.

«Меня зовут Джо Байден, я работаю на Камалу Харрис. Я попросил ее стать моим вице-президентом, потому что мне нужен был кто-то умнее меня», — подчеркнул Байден.

Ранее член палаты представителей Сет Моултон от Демократической партии Сет Моултон заявил, что если бы был президентом Джо Байденом, то уволил бы министра обороны страны Ллойда Остина на фоне его скрытной госпитализации.