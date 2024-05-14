Моди подал заявку на участие в парламентских выборах в индийском городе

Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально выдвинул свою кандидатуру для участия в проходящих в стране парламентских выборах. Индийский лидер подал соответствующую заявку в городе Варанаси в северном штате Уттар-Прадеш. Кадры церемонии опубликовало агентство ANI.

В последние недели Моди проводит активную и масштабную избирательную кампанию, агитируя за свою Индийскую народную партию (Bharatiya Janata Party). В среднем 74-летний политик проводит в день по три-четыре встречи с избирателями в разных форматах. Организованное в понедельник в Варанаси роуд-шоу стало 150-м массовым мероприятием с участием Моди за два месяца кампании.

Парламентские выборы начались в Индии 19 апреля и проводятся в несколько этапов в разных регионах. Перед каждым этапом претендующие на депутатские мандаты политики должны заполнить соответствующие документы. Голосование в Варанаси состоится 1 июня. Это последний, седьмой этап парламентских выборов в Индии, после которого будут подведены их итоги.

Варанаси имеет статус священного города для индусов. С политической точки зрения на протяжении многих лет этот город был символическим полем битвы, где сталкивались крупнейшие партии в стране. Моди победил на выборах в Варанаси в 2014 году и закрепил этот результат в 2019 году, после чего город стал считаться оплотом правящей партии.

По предварительным оценкам экспертов, Индийская народная партия, которая выступает главной силой в Национальном демократическом альянсе (НДА), - фаворит текущей избирательной гонки в Индии. Она готовится в третий раз подряд возглавить страну. НДА противостоит оппозиционный Индийский национальный инклюзивный альянс развития (Indian National Developmental Inclusive Alliance, INDIA), главная сила которого - старейшая политическая партия страны "Индийский национальный конгресс".