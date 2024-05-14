СМИ: ЕС и Молдавия «беспрецедентно» углубят партнерство в сфере безопасности

Молдавия и Евросоюз намерены подписать соглашение об углублении партнерства в сфере безопасности, предусматривающее обмен разведданными и участие в учениях. Об этом сообщила газета Financial Times.

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Ранее Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, а затем выступила с предложением начать переговоры о вступлении этих стран в ЕС. При этом правящая в Молдавии партия предложила внести курс на евроинтеграцию в конституцию страны. Осенью 2024 года в Молдавии пройдет референдум, на котором жители смогут решить, нужно ли это делать.

А на следующей неделе Молдавия и ЕС намерены согласовать новое партнерство в сфере безопасности.

«Молдавия и ЕС углубят сотрудничество в оборонной сфере до беспрецедентного уровня», - отмечается в статье издания.

По данным газеты, по предложению Евросоюза Молдавия начнет активнее обмениваться разведданными с европейскими странами, а также принимать участие в совместных военных учениях.

Также ожидается, что Молдавия, имеющая нейтральный статус, закрепленный конституцией, будет включена в программу совместных закупок оружия для Североатлантического альянса. Но ее членство в НАТО будет исключено.