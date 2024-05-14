Лидер британской политической партии "Наследие" Дэвид Куртен заявил, что страны Запада должны пересмотреть свое отношение к России и перестать считать ее врагом, чтобы избежать третьей мировой войны. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"Россия нам не враг. Лидеры коллективного Запада должны отказаться от безумной эскалации конфликта на Украине, которая может привести к третьей мировой войне", - написал Куртен.

До этого британский политик, бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж заявил, что действующий глава МИД Дэвид Кэмерон дразнит Россию своими заявлениями, что показала реакция Москвы. Он напомнил слова Кэмерона о том, что "он был бы очень рад, если бы ракеты британского производства передали Украине и использовали для поражения объектов на российской территории".