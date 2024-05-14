В Сербии назвали «неслучайным» визит Зеленской в Белград

Визит первой леди Украины Елены Зеленской в Сербию не случайно произошел после приезда в страну председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом в интервью журналу NIN заявил сербский политолог Младлен Мрдаль.

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По словам аналитика, пребывание украинской делегации в Белграде не широко анонсировалось властями. Кроме того, государственные медиа не стали подробно освещать приезд Зеленской.

«Мы знаем, что визит был организован не позднее января-февраля этого года, и, конечно, ранее было известно, что председатель Китая Си Цзиньпин приедет в Сербию, так что все прекрасно совпало», — сказал Мрдаль.

По мнению политолога, это является попыткой президента Сербии Александра Вучича «жонглировать несколькими внешнеполитическими мячами одновременно». Он отметил, что после визита первой леди его бы не удивила возможная встреча сербского лидера с Владимиром Зеленским.

Напомним, что 13 мая СМИ сообщили о встрече Зеленской с первой леди Сербии Тамарой Вучич в Белграде. Стороны подписали договор о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между Белградским университетом и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.