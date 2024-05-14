Правоохранительные органы Армении приступили к арестам участников антиправительственных митингов. Основным требованием активистов по-прежнему является отставка главы правительства Никола Пашиняна.

Демонстранты с раннего утра стремятся блокировать ключевые дорожные развязки. Полиция пытается противостоять действиям оппозиции. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне руководитель движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт призвал своих сторонников усилить протестную активность, участие в которой принимают, среди прочих, студенты и журналисты. Лидер акции неповиновения заявил о необходимости выхода на улицы по всей стране в знак несогласия с политикой Пашиняна, допустившего территориальные уступки в пользу Азербайджана.

Стала известна реакция Пашиняна на ультиматум оппозиции

Ранее в силовых структурах республики предупредили о готовности пресекать всеми доступными способами попытки дестабилизировать ситуацию в государстве.