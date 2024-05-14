Принц Гарри и Меган Маркл оказались в центре нового скандала

39-летний принц Гарри и его 42-летняя жена, американская актриса Меган Маркл, могут лишиться своего главного детища — благотворительного фонда. Организация герцогов Сассекских находится под угрозой закрытия из-за проблем с документами и выплатами. Об этом стало известно благодаря изданию Daily Mail.

В источнике сообщается, что в начале 2024 года детище королевских супругов признали банкротом. Оказалось, что принц Гарри и Меган Маркл не сдавали необходимые финансовые отчеты в соответствующую организацию. По информации журналистов, накануне благотворительный фонд герцогов Сассекских внесли в список правонарушителей. Помимо прочего, компанию Гарри и Меган назвали ненадежной.

«Фонду запрещено заниматься деятельностью, для которой требуется регистрация, включая сбор или выплату благотворительных средств. Организация также может быть подвергнута штрафным санкциям, а ее регистрация может быть приостановлена или отозвана Реестром», — говорится в документе, который представили журналисты Daily Mail.

В издании уточнили, что представители фонда принца Гарри и Меган Маркл получили уведомление о нарушениях еще 3 мая. Супругов также предупредили о возможном закрытии их благотворительной организации.