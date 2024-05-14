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В Белгороде произошли взрывы

В Белгороде, после запуска сирены о ракетной опасности, было слышно множество взрывов, сообщает «Газета.ру».

Ракетная опасность объявлялась в краевом центре и районе в 04:58 мск.

12 мая подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж после попадания украинского снаряда. В подъезде было 40 квартир. Момент прилета попал на видео.

Блинкен прибыл на Украину

Глава Госдепа США Энтони Блинкен прибыл в Киев, сообщает «Лента.ру».

Своим визитом дипломат намерен выразить солидарность Вашингтона с Украиной. В ходе поездки госсекретарь надеется «послать серьезный сигнал уверенности украинцам, которые переживают очень трудный момент».

Ранее сообщалось, что визит Блинкена состоится в ближайшие дни, но конкретные даты не уточнялись.

Пушков емко оценил реакцию Запада на назначение Белоусова

Президент России Владимир Путин предложил на пост главы Минобороны Андрея Белоусова, после чего страны Запада высказали свою обеспокоенность данным фактом, сообщает «Свободная пресса».

Сразу прозвучали призывы увеличить военную помощь Киеву. Другие увидели в этом важный и интересный шаг. При этом на Украине решили, что из-за нового назначения «все идет к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК».

«Назначение Белоусова на пост министра обороны сильно обеспокоило наших противников. Что говорит само за себя», — заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Антонов: Запретом на импорт урана из России США наносят ущерб своей экономике

Запрет на импорт урана из России ударит по самому Вашингтону, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.

Так он прокомментировал подписанный американским лидером Джо Байденом соответствующий проект закона, который раньше был принят Конгрессом.

Данный выпад США — не только по России, но и по мировому рынку уранового топлива для АЭС — ведет к новым потрясениям в международных экономических отношениях. Нарушается хрупкий баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции, указал дипломат.

Мужа экс-сотрудницы центра экспертизы Минюста обвинили в содействии терроризму

Супруг бывшей сотрудницы центра региональной экспертизы Минюста в Ставрополе Денис Мамедов заочно обвиняется в содействии террористической деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения Басманного суда.

Суд заочно арестовал мужчину на два месяца с момента его задержания или экстрадиции.

Мамедов — муж экс-сотрудницы Марии Мамедовой. В октябре 2022 года они покинули Россию.

После отъезда супруги публиковали в своих социальных сетях пацифистские материалы, а также направили многочисленные жалобы в Генеральную прокуратуру РФ и другие российские ведомства с требованием прекратить специальную военную операцию на Украине.