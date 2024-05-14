Маск рассказал, от чего будет зависеть поддержка Трампа

Поддержка бывшего американского лидера Дональда Трампа будет лишь укрепляться, если нападки на него будут выглядеть нечестными для общественности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление миллиардера из США Илона Маска.

«Чем более нечестными атаки на Трампа выглядят для общественности, тем сильнее он поднимется в опросах», — заявил он.

Как указал бизнесмен, сегодня коэффициенты ставок на победу Трампа на предстоящих президентских выборах указывают на более напряженное соперничество с действующим президентом США Джо Байденом.

Опрос телеканала CNN, который был проведен в конце апреля, показал, что Трамп пользуется большей поддержкой избирателей, чем Байден. Среди респондентов 49% поддерживают Трампа, за поддержку Байдена высказались 43% опрошенных.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются Джо Байден, а также бывший американский лидер Дональд Трамп.