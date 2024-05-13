В двух городах Сумской области начали эвакуацию населения

Власти городов Белополье и Ворожба в Сумской области Украины начали проводить эвакуацию населения, рассказал в соцсетях глава областной военной администрации Владимир Артюх. Об этом пишет ТАСС.

Чиновник пояснил, что жителям этих городов, желающим эвакуироваться, следует обратиться к старостам и председателям общин. По его словам, эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области.

Журналисты отметили, что решение властей обусловлено обострением ситуации на фронте.

Напомним, что в Курской области в 2023-2024 годам многие населенные пункты подвергались обстрелам. В частности, 17 марта ВСУ весь день обстреливали посёлок Тёткино Глушковского района.

Расстояние от этого поселка до Белополья в Сумской области составляет 20 км.