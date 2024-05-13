В Канаде обвинили Китай в ущербе для страны
Министр национальной обороны Канады Уильям Блэр заявил, что желание Китая изменить мировой порядок может нанести ущерб его стране. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление он сделал во время выступления в Атлантическом совете (организация, признанная нежелательной в России). По словам Блэра, такой точки зрения придерживается в правительстве Канады, а также власти США. Он также добавил, что на этом фоне Канада начала расширять свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе — сейчас там находятся три канадских военных корабля.
«Как и Соединенные Штаты, Канада считает, что Китай стремится изменить международный порядок, основанный на правилах. Эта деятельность не только потенциально может нанести ущерб интересам Канады и Америки, но и угрожает подорвать глобальную безопасность и процветание», — заявил Блэр.
Ранее Блэр заявил, что Канада отправит Украине 50 бронетранспортеров ACSV 8x8.
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