Стало известно о скором визите Блинкена в Киев

Госсекретарь США Блинкен на этой неделе посетит Киев
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на этой неделе посетит Украину, сообщает Politico, ссылаясь на три информированных источника.
Конкретные даты поездки Блинкена не называются. Однако источники подчеркнули, что дороги в Киеве перекроют службы безопасности во вторник и среду, 14 и 15 мая.
Официально о поездке Госдеп пока не объявлял. Согласно недельному графику Блинкена, до пятницы у него не намечено встреч. 17 мая у госсекретаря США запланирована встреча с аргентинским коллегой в Вашингтоне.
Ранее Блинкен назвал новую помощь Украине инвестициями в США.