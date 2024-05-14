Стало известно о скором визите Блинкена в Киев

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на этой неделе посетит Украину, сообщает Politico, ссылаясь на три информированных источника.

Конкретные даты поездки Блинкена не называются. Однако источники подчеркнули, что дороги в Киеве перекроют службы безопасности во вторник и среду, 14 и 15 мая.

Официально о поездке Госдеп пока не объявлял. Согласно недельному графику Блинкена, до пятницы у него не намечено встреч. 17 мая у госсекретаря США запланирована встреча с аргентинским коллегой в Вашингтоне.

Ранее Блинкен назвал новую помощь Украине инвестициями в США.