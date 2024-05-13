В США затруднились с комментариями по поводу нового кабмина РФ

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не готов комментировать формирование нового правительства России. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время брифинга для журналистов. При этом Салливан добавил, что США и дальше будут оказывать помощь Украине.

«Мы примем все, будем поддерживать Украину вместе с коалицией стран и увидим, что произойдет. Так что у меня нет конкретных комментарий относительно этих перестановок в правительстве (России — прим. ред.). Я видел данные предположения со стороны украинцев. Они не лишены смысла, но я сейчас не могу делать каких-либо выводов. Мы должны увидеть, что будет происходить», — заявил он.

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