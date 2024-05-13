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Вучич объяснил причину приема жены Зеленского в Сербии

Сербии необходимо сотрудничать с Украиной, которая не признала самопровозглашенное Косово. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич, объясняя прием жены Владимира Зеленского Елены в Белграде, передает РИА Новости.

Вучич объяснил прием жены Зеленского в Сербии
© Lenta.ru
«А чего вы хотите от меня, не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово?» — поинтересовался политик.

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По его словам, перед ним стоит задача заручиться поддержкой Киева, чтобы тот выступил против приема Косово в Совет Европы.

«И чтобы не были против нас в Генеральной ассамблее ООН», — добавил глава государства.
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