Шольц прокомментировал решение о поставке Киеву еще одной системы ПВО Patriot

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решение о поставке Украине еще одной системы ПВО Patriot было непростым, поскольку у ФРГ их не так уж много. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции в Стокгольме с главами правительств Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции.

"Как вы знаете, мы решили предоставить Украине третью систему Patriot, и это было непростое решение, потому что у нас их не так уж много. Но было важно это сделать", - сказал Шольц. "И мы надеемся, что некоторые другие европейские страны последуют нашему примеру", - подчеркнул канцлер.

При этом он напомнил, что ФРГ выделила на военную поддержку Киева средства или взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд.

"И в этом году она составит более €7 млрд, что, я думаю, является самой большой цифрой во всей Европе", - констатировал Шольц, добавив, что поддержка Украины будет продолжаться "до тех пор, пока необходимо".

Ранее посол Германии на Украине Мартин Егер заявил, что ФРГ в мае передаст Киеву еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T, по-прежнему ожидается передача третьей системы Patriot. 13 апреля Минобороны ФРГ сообщило, что Берлин в скором времени отправит Украине еще один комплекс Patriot из запасов Бундесвера.

Украинские власти регулярно призывают Запад передать им системы ПВО и ракеты к ним, особенно настаивают на комплексах Patriot. Ранее в Киеве хотели получить еще пять-семь установок, но в начале апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что стране желательно иметь 25 систем Patriot. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.