Премьер Грузии оценил вероятность «майдана» в стране

В Грузии не будет «майдана» по украинскому сценарию. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, сообщает ТАСС.

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Кобахидзе выступил с заявлением в ходе брифинга перед принятием парламентом страны закона об иностранных агентах в третьем чтении. Он подчеркнул, что депутаты будут действовать в соответствии с рациональной волей большинства населения Грузии. Политик отметил, что оппозиции нет достаточных ресурсов на дестабилизацию обстановки.

«Я хочу вам напомнить, что тут не Украина [в период экс-президента Виктора] Януковича, тут восстановившееся суверенное государство, которое может реагировать на любое насилие и попытку насилия», — заявил грузинский премьер.

Он добавил, что закон сыграет важнейшую роль в завершении навязанной извне поляризации общества.