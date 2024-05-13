Премьер Сербии заявил о поддержке территориальной целостности Украины

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что Белград поддерживает территориальную целостность всех стран-членов ООН. Об этом сообщает ТАСС.

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Такое заявление Вучевич сделал во время встречи с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Он также подчеркнул, что Сербия поддерживает территориальную целостность в том числе и Украины.

Как уточнили на сайте сербского правительства, премьер «подчеркнул, что Сербия привержена принципу соблюдения международного права и уважения территориальной целостности каждой страны, являющейся членом ООН, в том числе Украины». В сообщении правительства также отмечается, что Вучевич и Кулеба обсудили политическую ситуацию в мире, проблемы безопасности, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что собирается встретиться с супругой Зеленской в Белграде.