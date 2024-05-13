Во Франции оценили назначение Белоусова главой МО

Назначение бывшего первого вице-премьера России Андрея Белоусова на пост главы Минобороны приведет к преобразованию ведомства и инновациям в интересах ВС РФ. Такое мнение высказал французский эксперт Жак Сапир, передает «РИА Новости».

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Он уверен, что назначение Белоусова главой МО «сыграет огромную роль».

«Это знаменует собой преобразование ведомства в структуру по производству, проектированию, исследованиям и инновациям в интересах Вооруженных сил России», — добавил Сапир.

Эксперт считает, что Белоусов сможет на посту министра обороны подготовить РФ к возможному десяти-двадцатилетнему «холодному» противостоянию, к которому стремится НАТО.

Напомним, что назначить бывшего первого вице-премьера страны министром оборон предложил президент РФ Владимир Путин. Занимавший до Белоусова этот пост Сергей Шойгу занял пост секретаря Совбеза.