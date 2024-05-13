Названа дата принятия законопроекта об иноагентах в Грузии

Парламент Грузии примет законопроект об иноагентах в окончательном чтении 14 мая. Дату назвал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Завтра парламент Грузии будет действовать в соответствии с рациональной волей большинства населения Грузии и в третьем чтении примет закон [об иноагентах], который сыграет важнейшую роль в завершении так называемой поляризации, навязанной извне», — сказал он.

13 мая в третьем чтении законопроект об иноагентах принял юридический комитет парламента Грузии. Депутат Екатерина Херхеулидзе заявила, что заседание завершилось за две минуты. По ее словам, представителям оппозиции ограничили вход на заседание комитета.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», принятый парламентом Грузии 17 апреля в первом чтении, предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, если 20 процентов их годового дохода представляют собой поступления из-за рубежа.