Столтенберг: Украину не будет смысла восстанавливать в случае ее поражения

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину не нужно будет восстанавливать в случае, если Киев потерпит поражение в конфликте. RT на русском

«Что касается восстановления Украины после войны, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать», - сказал он, выступая на молодежном саммите альянса. На данный момент, добавил Столтенберг, главной задачей являются «поставки оружия Киеву на устойчивой основе». Российская газета

Кроме того, он в очередной раз заявил о намерении помочь Украине «стать полноправным членом альянса». Газета.Ru