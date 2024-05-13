Польские фермеры объявили о голодовке в здании парламента

Члены польской организации сельхозпроизводителей Orka заявили, что проведут голодовку в здании Сейма — нижней палаты парламента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на interia.pl.

По словам лидера организаторов голодовки Мариуша Боровяка, недовольные фермеры будут голодать до тех пор, пока с ними не встретится премьер-министр страны Дональд Туск. При этом Боровяк добавил, что сейчас Туск окружил себя теми людьми, которые не представляют интересы фермеров Польши. Эта оценка касается и заместителя министра сельского хозяйства Михала Колодзейчака, которому было поручено провести с недовольными переговоры.

«Любой человек с улицы лучше бы представлял наши интересы, чем он», — заявил Боровяк.

Напомним, что массовые акции протеста недовольных фермеров проходят в Польше с 9 февраля. Протестующие недовольны наплывом дешевой продукции с Украины, которая привела к резкому падению цен и финансовым потерям для местных производителей.

Ранее протестующие фермеры вывели на улицы Польши сельхозтехнику.