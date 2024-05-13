В СМИ заявили, что НАТО не сможет выжить без США

Если Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в 2024 году и воплотит в жизнь свои слова о выходе из НАТО, то 75-я годовщина станет для альянса последней. Такое мнение высказали в Foreign Affairs.

Там указали, что в прошлом месяце НАТО отметил свое 75-летие. При этом существуют опасения, что это станет последней годовщиной, в которой США «играли ведущую роль». Их причиной стали нелестные высказывания Трампа, являющегося кандидатом на пост американского президента. В частности, экс-глава США заявлял, что выйдет из альянса в случае переизбрания, поскольку считает его «устаревшим».

Вашингтон, пытаясь, предотвратить такое развитие событий вынес в Конгресс закон, запрещающий президенту выходить из НАТО, но его пока не одобрили.

«Но Трамп может обойти этот запрет. Он уже выразил сомнения в своей готовности соблюдать пятую статью НАТО о взаимной обороне. Приостановив финансирование, отозвав американские войска и командиров из Европы и блокируя важные решения в Североатлантическом совете, Трамп может резко ослабить альянс, не выходя из него формально. Даже если он не отзовет американскую поддержку полностью, нынешняя позиция Трампа по НАТО и его незаинтересованность в поддержке Украины, если она будет принята в качестве национальной политики, пошатнет уверенность европейцев в американском лидерстве и военной решимости», — говорится в тексте.

Такой сценарий повлечет за собой ослабление НАТО, что приведет к сокращению помощи Украине и проигрышу Киева в конфликте с Россией, а затем и к неспособности Европы защитить себя от «дальнейшей агрессии РФ», поскольку большая часть военного преимущества ЕС перед Москвой обеспечивается именно США.

«НАТО без Соединенных Штатов может хромать, но более вероятно, что альянс вообще развалится», — уверены в FA.

Напомним, что выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения в качестве кандидатов на пост американского президента.