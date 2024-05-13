Мемуары бывшего канцлера Германии (2005-2021) Ангелы Меркель будут опубликованы 26 ноября 2024 года. Об этом сообщило издательство Kiepenheuer & Witsch.

Книга под названием "Свобода. Воспоминания 1954-2021" (Freiheit. Erinnerungen 1954-2021), написанные совместно с многолетней помощницей Меркель, руководителем бюро экс-канцлера Беате Бауман, будут опубликованы в более чем 30 странах. В ней будет примерно 700 страниц. Также выйдет аудиокнига, которую будет читать актриса Коринна Харфух. В мемуарах Меркель более лично, чем когда-либо прежде, рассказывает о своем детстве, юности, учебе в ГДР и о 1989 годе, когда пала Берлинская стена и началась политическая карьера будущего канцлера. Политик также описывает, как при ней принимались значимые политические решения.

"Что для меня свобода? Этот вопрос беспокоил меня всю жизнь. В политическом смысле, конечно, поскольку свобода нуждается в демократических условиях, без демократии нет ни свободы, ни верховенства закона, ни уважения прав человека. Но этот вопрос касается меня и на другом уровне", - приводит издательство слова бывшей главы правительства ФРГ. "Для меня это означает выяснить, где находятся мои собственные пределы, и расширить свои пределы. Для меня свобода означает не прекращать учиться, не стоять на месте, а иметь возможность продолжать идти вперед, даже после ухода из политики", - отметила Меркель.

Глава Kiepenheuer & Witsch Керстин Глеба назвала Меркель одним из "самых важных лидеров нашего времени".

"В своих мемуарах она оживляет семь десятилетий насыщенной событиями истории. Ее воспоминания открывают нам глаза на возможности и проблемы, но прежде всего на сильные стороны нашей демократии", - подчеркнула Глеба. "Они предлагают глубокое понимание мыслей и действий одного из самых важных лидеров нашего времени и приносят большую пользу читателям во всем мире", - заключила она.

Ангела Меркель (девичья фамилия Каснер) родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге в семье лютеранского пастора и учительницы. В 2000 году она стала первой женщиной - председателем партии "Христианско-демократический союз". 22 ноября 2005 года Бундестаг избрал Меркель федеральным канцлером ФРГ. 8 декабря 2021 года она официально сложила с себя полномочия.

Меркель неоднократно возглавляла список 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes.