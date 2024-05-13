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Пока вы не уснули: состав нового правительства РФ и приговор убившему жену экс-министру Казахстана

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Госдума утвердила состав нового правительства России

Госдума утвердила всех вице-премьеров нового правительства России. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.

Кандидатуры всех заместителей главы правительства РФ были утверждены по итогам голосования 13 мая.

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Вынесен приговор убившему жену экс-министру Казахстана

© Соцсети

Экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев признан судом виновным в убийстве своей жены Салтанат Нукеновой и приговорен к 24 годам лишения свободы. Об этом со ссылкой на трансляцию из зала суда пишет ТАСС.

44-летний Бишимбаева обвиняют в убийстве 31-летней супруги в одном из ресторанов Астаны. По версии следствия, между парой произошел конфликт, в ходе которого Бишимбаев до смерти избил женщину.

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В МИД РФ ответили на заявления Запада о нелегитимности выборов в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Запад обратить внимание на собственные проблемы с законностью электоральных процессов. В своем Telegram-канале она ответила «рассуждальщикам» о легитимности выборов президента России, инаугурации Владимира Путина, назначения правительства и других процедур.

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ВС РФ ударили по военному заводу в Харькове

Российские военные ударили по заводу имени Малышева в Харькове (входит в концерн «Укроборонпром»). Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«В 18:00 был прилет по территории завода Малышева, где ВСУ ремонтируют поврежденную в боях технику», — отметил собеседник агентства.

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В платежки за ЖКУ захотели добавить новую строку

Включение добровольного страхования жилья в платежки за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) сделает услугу дешевле и повысит ее доступность для россиян. Добавить новую строку в квитанции захотели во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), пишет «Российская газета».

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В Белгороде БПЛА упал на парковку предприятия

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на на территорию парковки коммерческого предприятия в Белгороде, повреждено восемь машин. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

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МВД объявило в розыск правнучку Чкалова

© Соцсети

МВД РФ объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

Богданову разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. В самой базе не указывается, какая именно статья послужила основанием.

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Тихановская рассказала о планах оппозиции в Белоруссии

© EPA / ТАСС

Белорусская оппозиция планирует синхронизировать санкции между Россией и Белоруссией и усилить работу оппозиции в изгнании. О своих планах рассказала бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью El Mundo.

Тихановская прокомментировала свои ожидания от работы с Евросоюзом и США, рассказав о работе гражданского общества и оппозиционных СМИ и правозащитных центров.

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Макаревич* прокомментировал удары ВСУ по Белгороду

Музыкант Андрей Макаревич* (признан в России иностранным агентом) назвал палестинцев «животными» и «нелюдьми». Об этом он сказал Вовану и Лексусу (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) в новом пранке, который опубликовали в Telegram-канале блогеров.

Пранкеры позвонили Макаревичу от лица Владимира Зеленского. В разговоре «Зеленский» заявил, что считает «по природе животными» и «нелюдями» палестинцев.

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Появились детали гибели 43-летнего российского участника Олимпиад

Российский триатлонист Игорь Сысоев погиб в 43 года в результате травм, полученных в ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию триатлона России (ФТР).

По информации источника, легковой автомобиль, которым управлял спортсмен, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Сысоев скончался на месте. Пассажирка, находившаяся с ним в машине, была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

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