Названа настоящая причина встречи жены Вучича с Еленой Зеленской

Президент Сербии Александр Вучич подключил жену Тамару к лавированию между Западом и Россией, высказался в беседе с NEWS.ru политолог Сергей Марков. Так он прокомментировал ее встречу с первой леди Украины Еленой Зеленской. По его мнению, Сербию нельзя считать независимым государством, поскольку она находится под огромным давлением НАТО и Европейского союза.

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Сербию нельзя считать независимым государством, она под огромным давлением НАТО и Евросоюза. Если бы они захотели, они бы сняли Вучича в грубой форме. Поэтому ему приходится лавировать. Способ лавирования наших друзей — это занимать основную позицию, которая выгодна нам, а в отношении Украины они занимаются гуманитарными проектами. Вероятно, поэтому жена Вучича встретилась с Зеленской, — сказал политолог.

Марков также отметил важнейший момент в отношении Сербии. Политолог напомнил, что Вучич не идет на санкции против России. Как отметил эксперт, сербский лидер продолжает выступать с позиции мира и на него оказывается колоссальное давление.

Война закончится, а заниматься психическим здоровьем на Украине придется, возможно, и нам тоже, — заключил Марков.

Тамара Вучич приняла в Белграде жену президента Украины Владимира Зеленского 12 мая. Первые леди прогулялись по столице, а также приняли участие в подписании соглашения о сотрудничестве. В частности, в рамках встречи Вучич и Зеленская осмотрели городскую библиотеку и обошли Белградскую крепость.