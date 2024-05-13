Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером прокомментировал ситуацию в Армении, где продолжаются протесты жителей страны против делимитации границы с Азербайджаном. По словам специалиста, перспектива протестов во многом зависит от того, насколько жесткой будет реакция властей страны на данные акции.

С 9 мая у здания правительства в Ереване проходят акции протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном. Главой протестного движения является архиепископ Баграт Галстанян, который возглавляет Тавушскую епархию Армянской апостольской церкви. До этого специальные комиссии Армении и Азербайджана согласовали прохождение некоторых участков границы между восемью населенными пунктами и установили 40 пограничных столбов. 13 мая в центре Еревана начались акции гражданского неповиновения, участники протеста блокируют улицы города. Сторонники движения «Тавуш во имя родины» перекрыли мусорными баками и скамейками улицу Абовяна, передаёт Sputnik Армения. Протестующие начали блокировку с основной магистрали — проспекта Мясникяна, а также центральных улиц Абовяна и Терьяна. Также сообщается, что полиция проводит задержания.

Михайлов напомнил, что процесс делимитации границ Армении и Азербайджана в Тавушской области предусматривает передачу Баку четырех сел.

Это азербайджанские села, они были оккупированы в начале 90-х годов. И на самом деле передача этих сел была предусмотрена ранее, то есть вопрос о делимитации и демаркации границ решался еще в ноябре 2020 года – после поражения Армении в Карабахской войне… А сейчас определенные реваншистские силы в Армении решили воспользоваться ситуацией и попытаться взять власть в свои руки. Как мы знаем, сейчас [премьер-министр Армении Никол] Пашинян занял в целом антироссийскую позицию, но в данном вопросе он пытается соблюдать определенные договоренности и достичь мирного соглашения с Азербайджаном, что, конечно, устраивает Кремль. Мирное соглашение нужно, чтобы на Южном Кавказе была стабильность. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Нынешние митинги в Армении по своим масштабам не сопоставимы с протестными акциями времен так называемой «бархатной революции» 2018 года, в которых принимали участие сотни тысяч человек, подчеркнул специалист.

«Насколько я знаю, сейчас протесты «раскачивают» представители бывшего «карабахского клана» - сторонники президентов-выходцев из Карабаха. Их не устраивают пораженческие настроения Пашиняна. Но где они были, когда нужно было не допустить боевых действий с Азербайджаном в принципе, когда предлагались приемлемые условия договора с Азербайджаном? <…> Диалога тогда не произошло, и теперь Пашинян, помимо собственных ошибок, расхлебывает и ошибки прошлых президентов Армении», - отметил политолог.

Михайлов выразил мнение, что протесты в Армении в их нынешнем формате не приведут к отставке Пашиняна, подчеркнув вместе с тем, что их перспективы связаны с объемом средств, которые в них будут вливать организаторы.

«Если денег будет не хватать, то протесты угаснут. Если денег будет достаточно для того, чтобы, помимо прочего, заплатить за участие в протестах, то они будут набирать силу. Но тут также многое зависит и от того, какие меры предпримет Пашинян. Если это будут чересчур жесткие меры, то даже те люди, которые сейчас не поддерживают протест, могут выйти на улицы. Если же меры будут умеренными, если это будет именно сепарация определенных активистов, если это будут именно аресты зачинщиков, то Пашинян останется на своем посту… Однако стоит отметить, что Армения – это страна, где высока политическая турбулентность. И не факт, что даже успех протеста приведет к приходу к власти такого лидера, который сможет вывести эту страну из кризиса», - отметил эксперт.

Сложившуюся в отношениях между Арменией и Азербайджаном ситуацию политолог назвал «непростой».

«Азербайджан населен не только на эти четыре села, есть еще четыре, правда они находятся не возле границы с Азербайджаном. И в дальнейшем диалог между странами будет выстраиваться с учетом этих сел, с учетом Зангезурского коридора… Баку предлагает Еревану различные взаимовыгодные аспекты сотрудничества в данном направлении, и Пашинян делает шаг навстречу. Однако сейчас нет уверенности в том, что он не поменяет своих решений. Это связано с тем, что Франция продолжает накачивать Армению оружием, что очень напрягает Азербайджан. Азербайджану нужны гарантии безопасности, нужны гарантии отсутствия конфликтов в будущем. И если в Баку этих гарантий не увидят, то режим Пашиняна тоже не устоит», - заключил эксперт.

Лидер протестов в Армении ранее допустил возможность процедуры импичмента Пашиняна.