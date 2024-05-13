В Евросоюзе заявили о частичном переходе к «экономике войны»

Страны ЕС частично перевели оборонную промышленность на военные рельсы для оказания дальнейшей поддержки Украине и планируют распространить этот принцип на весь военно-промышленный комплекс. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в эфире телеканала BFMTV. ТАСС

Он рассказал о понимании в ЕС, что для Украины начинается опасный период, так как в объединении проходят выборы и скоро они начнутся в США. России это дает возможность продвинуться, поэтому в Европе было принято решение «очень существенно» увеличить дотации в плане вооружений. В данный момент ЕС намерен производить на территории стран-членов два миллиона снарядов, чтобы помочь Украине, отметил комиссар. Газета.Ru

До этого Евросоюз согласовал проект документа о предоставлении Украине гарантий безопасности. Он предусматривает политическую, военную и экономическую помощь Киеву, но исключает участие солдат ЕС в конфликте. Lenta.ru