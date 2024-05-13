Аналитик предсказал, когда произойдет крах Запада

Есть вероятность, что власти США объявят дефолт уже в 2025 году. Однако все же сценарий, при котором это будет сделано в 2027 году, является более вероятным, заявил в беседе с порталом USAWatchdog аналитик финансовых и геополитических циклов Мартин Армстронг.

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По словам специалиста, Европа и Япония - «в той же лодке». Кроме того, чтобы объявить дефолт, Западу понадобился конфликт на Украине, а в дальнейшем понадобится и его расширение или даже другая война, заявил эксперт.

«Вот почему им (США, Европе, Японии – прим. ред.) нужна война. Они думают, что развязывание войны – это предлог для дефолта по долгу. Они просто не будут платить Китаю», - отметил Армстронг.

Ранее специалисты по фондовым рынкам назвали текущую ситуацию с госдолгом США «величайшей схемой Понци». В публикации Business Insider говорится, что экономисты всего мира обеспокоены растущим госдолгом США, который достиг рекордного значения.