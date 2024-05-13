Смена министра обороны России — важный и интересный шаг. Так предложение президента России Владимира Путина назначить руководителем российского Минобороны Андрея Белоусова вместо Сергея Шойгу оценил экс-глава Пентагона Марк Эспер, сообщает CNN. Lenta.ru

«Я уверен, мы узнаем больше в ближайшее время. Это важный и интересный шаг», — заявил Эспер. По мнению экс-шефа Пентагона, главным аргументом Москвы в вопросе перестановок в военном ведомстве стало движение к военной экономике. Газета.Ru

Ранее в Кремле объяснили решение президента России предложить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова на пост министра обороны ростом бюджета силового блока. Российская газета