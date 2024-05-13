Киевским властям стоит сдать Харьков, который долгое время использовался для ударов по российскому Белгороду, так как «никакая западная поддержка и политическая коррупция» не помогут выиграть в этом конфликте. Об этом заявили пользователи социальной сети Х, комментарии которых приводит РИА Новости.

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Ранее армия России освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. По мнению бывшего советника украинского президента Леонида Кучмы Олега Соскина, выход российской армии к Харькову вызовет немедленный крах власти Владимира Зеленского.

При этом пользователи соцсетей раскритиковали Зеленского за его жалобы на события под Харьковом и призвали его сдать город.

«Сдай его, никакая западная поддержка и политическая коррупция (отмена выборов о чем-то говорит?) не помогут тебе выиграть в этом конфликте», - обратился к Зеленскому Liberum Orationem.

Интернет-пользователи выразили уверенность, что Харьков в любом случае будет российским, напомнив, что киевские власти долгое время использовали город и близлежащие к нему деревни для запуска ракет по мирным жителям в Белгороде.

«Все, что сейчас происходит, - результат твоих преступлений против мирных людей», «Мирные переговоры! Ты глупец, и тебя контролируют», - заметили они, обращаясь к Зеленскому.

Ранее редактор британского телеканала Sky News по вопросам обороны Дебора Хейнс заявила о том, что существует реальная угроза взятия под контроль Харькова российскими войсками из-за проблем с обеспечением Вооруженных сил Украины боеприпасами и дефицитом личного состава.