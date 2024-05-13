В России предупредили о последствиях приема жены Зеленского в Сербии

Прием жены Владимира Зеленского Елены в Белграде вызовет недовольство в Сербии. О последствиях приема предупредила глава Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова, сообщает РИА Новости.

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«Этот жест очень не понравится в самой Сербии, это никак не поможет ослабить внутреннюю напряженность, и, конечно, президент страны Александр Вучич должен это прекрасно понимать», — сказала эксперт.

При этом она отметила, что такой шаг Белграда свидетельствует о том, что он придерживается самостоятельного курса и готов сотрудничать со всеми.

Жене Зеленского напомнили о компромате

Ранее супруга президента Сербии Тамара Вучич приняла в Белграде жену украинского лидера. Первых леди сопровождали глава сербского МИД Марко Джурич и его украинский коллега Дмитрий Кулеба, а также посол Украины Владимир Толкач.