Обзор ИноСМИ: «Месть» Москвы Токио и акции протеста на «Евровидении»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Белый дом 148 раз исправлял ошибки в выступлениях Байдена

Пресс-служба Белого дома с 1 января по 24 апреля исправила в официальных стенограммах не менее 148 ошибок, допущенных президентом США Джо Байденом в его выступлениях. Иногда они меняли смысл на противоположный тому, что в реальности заявил американский лидер. Об этом пишет The Daily Caller.

Издание, проанализировав речи главы государства и стенограммы, констатировало, что сотрудники по связям с общественностью часто исправляют, дополняют или изменяют официальные замечания Байдена, «чтобы привести их в соответствие с официальной политикой Белого дома или, в некоторых случаях, с реальностью». В частности, в одном из выступлений президент США заявил, что вакцину от COVID получили 720 миллионов американцев. При этом в стенограмме эта цифра была исправлена на 270, так как, по данным Бюро переписи населения США, общая численность американцев составляет около 333 миллионов человек.

«Евровидение-2024»: столкновения полиции с протестующими

Полиция третьего по величине города Швеции Мальмё была вынуждена вызвать подкрепления со всей страны, а также приняла помощь коллег из Дании и Норвегии, на фоне акций протеста пропалестинских манифестантов, недовольных участием Израиля в песенном конкуре «Евровидение». Об этом сообщило французское издание Valeurs Actuelles.

Участники акций протеста перед стадионом, на котором проходил конкурс, скандировали лозунг «Освободите Палестину!». Полиция признала, что ей пришлось применить слезоточивый газ, чтобы оттеснить демонстрантов.

«Все это можно подытожить так: потрясены сами основы конкурса, который всегда хвалился своей аполитичностью», - констатировало издание.

Россия решила «наказать» Японию за поддержку Украины

Россия начала строительство военных баз на Курильских островах, чтобы лучше контролировать японскую территорию и в качестве «наказания» за позицию Токио по украинскому кризису. Об этом со ссылкой на политологов и военных аналитиков пишет South China Morning Post.

По словам экспертов, оборудование на новых базах аналогично тому, что используется для сбора информации об Украине, включая отслеживание беспилотников и целеуказание для ракет класса «земля-воздух». Оно поможет Москве «быть в курсе всего, что делает Япония, в том числе как союзница США».

«Москва хочет показать, что поддержка Украины будет сопряжена с издержками и что эти затраты не отвечают интересам Японии», - уверены аналитики.

Однако, по их данным, базы не представляют непосредственной опасности для Токио, так как являются оборонительными.

«Харькову грозит падение из-за проблем с боеприпасами у ВСУ»

Существует реальная угроза того, что Харьков может быть взят под контроль российскими войсками из-за проблем с обеспечением Вооруженных сил Украины боеприпасами и дефицитом личного состава. Об этом заявила редактор британского телеканала Sky News по вопросам обороны Дебора Хейнс.

Она напомнила, что Минобороны России уже объявило о взятии пяти населенных пунктов на границе Харьковской области на фоне проблем в ВСУ, которые «недостаточно укомплектованы».

«Есть реальные опасения, что Украина не сможет отразить это наступление», - считает Хейнс.

«Человек из внутреннего круга Путина»

Владимир Путин предложил на пост главы Минобороны РФ бывшего вице-премьера Андрея Белоусова, который считается очень близким соратником российского лидера и в течение семи лет был его помощником по экономическим вопросам. Об этом пишет польское издание Onet.

В статье отмечается, что в санкционном списке Евросоюза Андрей Белоусов упомянут, как «человек из внутреннего круга президента России». При этом аналитики считают, что он разделяет мировоззрение Путина, «согласно которому Россия окружена кольцом врагов».