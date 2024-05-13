В Великобритании высмеяли «сигнал Путину» от НАТО

В настоящий момент НАТО проводит в Эстонии военные учения Swift Response. Основная цель — отработка действий на случай открытого противостояния с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. После того как британские журналисты Daily Mail опубликовали новость об учениях, читатели в комментариях начали открыто высмеивать мероприятие.

«82 британских и 60 американских солдат в Эстонии? <…> Ого, половина наших вооруженных сил! <…> Сотни тысяч российских солдат оцепенели», — начали писать комментаторы под материалом.

Журналисты The Times также писали о том, что военных НАТО запугивают тем, что Россия при помощи своих беспилотников может взломать их телефоны. С целью защиты, солдат заставляли прыгать в воду в одежде, чтобы те точно не смогли пронести смартфоны.