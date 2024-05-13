Польша отменила переговоры с Украиной из-за обвинений в коррупции

Польша отменила намеченные на 14 мая переговоры с Украиной по вопросам сельского хозяйства из-за обвинений части украинских переговорщиков в коррупции. Об этом сообщил в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.

"Переговоры прерваны, поскольку часть представителей с их стороны была обвинена в коррупционной деятельности", - сказал он. "Мы планировали очередной раунд переговоров на 14 мая, но он был отменен", - пояснил Колодзейчак. "Разумеется, мы не будем проводить переговоры с особами, против которых выдвинуты обвинения в коррупции", - добавил замминистра.

Имен обвиненных в коррупции украинских представителей Колодзейчак не назвал.

По его мнению, польскому Минсельхозу не удалось разрешить всех проблем фермеров, которые привели к их массовым протестам.

"Всего мы не разрешили, потому что ситуация не является легкой", - резюмировал он.

Массовые акции протеста фермеров начались в Польше 9 февраля. Сельхозпроизводители требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году.

7 мая в Катовице прошла массовая акция протеста фермеров во время проведения там XVI Европейского экономического форума с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Польши Дональда Туска. У здания, где проходило мероприятие, фермеры выставили тачки с навозом и черный гроб, символизирующий современное положение польских сельхозпроизводителей.