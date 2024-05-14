В Ереване полиция начала задерживать активистов оппозиции

Оппозиционные активисты с раннего утра пытаются блокировать центральные улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, полиция начала их задержания. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Протестующие находятся на центральной площади Сахарова рядом с правительственными зданиями, специальные силы полиции пытаются не допустить блокировки прилегающих улиц.

Духовный лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт в понедельник вечером призвал ужесточить давление на власть путем акций гражданского неповиновения.