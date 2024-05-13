В КНДР на воздушных шарах прилетели флешки с запрещенной музыкой

Объединение перебежчиков «Борцы за свободную Северную Корею» отправило из Южной Кореи в КНДР 300 тысяч антиправительственных пропагандистских листовок, а также 2 тысячи USB-накопителей с видеозаписями исполнения южнокорейской популярной музыки, которая в КНДР запрещена, передает ТАСС со ссылкой на главу организации Пак Сан Хака. Груз был отправлен на 20 воздушных шарах.

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Как уточняет агентство, посылки с флешками отправили вечером 10 мая. В прикрепленных листовках критиковались «резкие слова» лидера КНДР Ким Чен Ына в отношении 80 млн корейцев, «жаждущих мирного объединения». На флеш-накопители активисты загрузили видеоклипы и песни в жанрах трот и кей-поп.

Пак Сан Хак также раскритиковал решение Пхеньяна закрепить за Сеулом статус главного врага КНДР, а также допущение возможности перехода юга полуострова в состав народной республики в результате оборонительной войны. В частности, он подверг критике призывы Ким Чен Ына об отказе от термина «соотечественники» в отношении жителей Республики Корея.

Ранее российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора пояснил, что ни одна из договоренностей, которые обсуждались в 2018–2019 годах между Северной и Южной Кореей при посредничестве США, не была реализована. В связи с этим в КНДР уверены, что время объединения Кореи ушло. По его словам, лидер Северной Кореи несколько лет назад пошел навстречу дипломатии и осуществил «беспрецедентные шаги» для стабилизации двусторонних отношений с Южной Кореей.