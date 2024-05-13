Комитет грузинского парламента принял законопроект об иноагентах в третьем чтении

Юридический комитет парламента Грузии принял в третьем чтении законопроект об иностранных агентах. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила оппозиционный депутат Екатерина Херхеулидзе.

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По ее словам, заседание комитета началось ровно в 9:00 по местному времени (8:00 мск) и завершилось «ровно через две минуты» принятием документа. Херхеулидзе подчеркнула, что оппозиции ограничили вход на чтение законопроекта.

Напомним, что проект закона «О прозрачности иностранного влияния» начали рассматривать в парламенте Грузии 15 апреля. Документ вызвал общественный резонанс — оппозиционно настроенные политики и граждане увидели в нем схожесть с российским законом об иноагентах. В стране вспыхнули протесты со столкновениями между митингующими и силовиками, которые продолжаются по сей день.

Ранее СМИ сообщили, что полиция в Тбилиси задержала одного из организаторов митинга против законопроекта — им оказался гражданин Молдавии. По информации телекомпании «Имеди», он оскорблял полицейских с целью провокации, а после применил против сотрудников правоохранительных органов газ.