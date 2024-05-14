В Швеции студенты начали акции в поддержку Палестины

Около 20 человек разбили палаточный лагерь у Стокгольмского университета в знак протеста против действий израильской армии в секторе Газа, аналогичная акция проходит у Королевского технологического университета (KTH).

Манифестации являются непосредственным продолжением происходивших в последнее время протестов в университетах США, сообщает газета Dagens nyheter.

"Мы здесь потому, что происходит убийство палестинцев. У Стокгольмского университета четыре соглашения с израильскими ВУЗами, которые все поддержали геноцид", - пояснила студентка Эмма Бастос.

Cтудент по имени Симон из КТН также считает, что его ВУЗ должен прекратить сотрудничать с израильскими университетами.

"Я здесь в знак солидарности с палестинским народом. Я не могу представить, как они там живут, и не хочу, чтобы моя учеба в КТН каким-либо образом была связана с происходящим в Газе", - прокомментировал он.

Одна из участниц демонстрации у Стокгольмского университета - экоактивистка Грета Тунберг.

Ранее свой лагерь разбили также пропалестински настроенные студенты университета в городе Эребру в центральной Швеции. В понедельник около 30 человек собрались у его здания и выкрикивали лозунги в то время, как там шли лекции.