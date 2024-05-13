WSJ: В СМИ Израиля не показывают погибших палестинцев

"Внутри Израиля идет совсем другая война", - такой заголовок Wall Street Journal дает публикации, в которой утверждается, что на израильском ТВ практически нет "картинок" с жертвами израильских бомбардировок. И это, пишет издание, увеличивает пропасть между Израилем и внешним миром.

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О том, что в стране действует жесткая цензура, не допускающая кадров с погибшими палестинцами, а лишь сцены некоторых разрушений, говорили корреспондентам WSJ руководители СМИ, журналисты, аналитики и даже простые израильтяне, хотя все знают, что в Газе наблюдаются масштабные разрушения и большое число погибших.

Словом, Израиль - это одно, а весь остальной мир - совсем другое, пишет издание и делает из этого простой вывод: поэтому Израиль "чувствует себя непонятым".

Приводятся, например, слова редактора израильского издания "Седьмой глаз" Шуки Таусиг, который откровенно говорит: "Вы видите все о войне по израильскому телевидению, за исключением жителей Газы".

По его словам, дело в том, что "зрители не хотят видеть изображения умирающего врага", в отличие от зрителей США и Европы, где информацию многие получают из соцсетей. В Израиле же, утверждает Таусиг, ТВ играет огромную роль, и его считают ключевым источником информации три четверти израильтян.

В подтверждение своих слов WSJ публикует большое количество скриншотов с ТВ-каналов Израиля, на которых действительно отсутствуют погибшие палестинцы, число которых уже перевалило за 35 тысяч человек.