В Тбилиси решили использовать спецназ против демонстрантов

Спецназ и специальная техника появились на территории вокруг парламента Грузии в Тбилиси для вытеснения демонстрантов, об этом пишет РИА Новости.

Как уточнило издание, митингующие всю ночь стояли на акции протеста против закона об иноагентах. Очевидцы отметили, что у парламента на площади Руставели находятся спецтехника, дополнительные бригады.

Утром парламент решил провести заседание юридического комитета для рассмотрения законопроекта в третьем чтении.

Ранее сообщалось, что в центральной части Тбилиси начался марш в честь Дня Европы и против принятия закона об иностранных агентах. Проевропейская протестная акция, на которой граждане требуют отзыва закона об иноагентах, была запланирована неправительственными организациями. Протестующие собрались на четырех локациях города и направляются в сторону площади Европы.