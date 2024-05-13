Сунак предупредил Британию о приближающейся угрозе для страны

По мнению премьер-министра Великобритании Риши Сунака, следующие пять лет станут одними из самых опасных в истории страны. Об этом, ссылаясь на планируемое на 13 мая выступление главы правительства в лондонском аналитическом центре Policy Exchange, сообщает газета Times.

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Сунак считает, что в следующие пять лет произойдет больше изменений, чем за последние 30 лет. Глава правительства убежден, что ближайшие годы будут одними из наиболее опасных и в то же время трансформационных в истории Великобритании. По словам премьер-министра, «ось авторитарных государств», к которой относятся Иран, Китай, Северная Корея и Россия, бросает вызов странам Запада.

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Глава правительства отметил, что Великобритания стоит на распутье, так как в течение следующих нескольких лет почти все аспекты британской жизни, от демократии до экономики и от социума до вопросов войны и мира, претерпят существенные изменения.

До этого сообщалось, что Сунак допустил поражение правящей консервативной партии на выборах в Британии.