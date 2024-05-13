Сунак обвинил Россию в угрозе ядерной эскалации

Мир подошел к ядерной эскалации ближе, чем когда-либо за последние 60 лет. С таким утверждением выступил глава правительства Великобритании Риши Сунак, объяснивший это положение вещей действиями России.

"Безрассудное поведение [президента РФ Владимира] Путина подвело нас к опасной ядерной эскалации ближе, чем когда-либо с момента Карибского кризиса [1962 года]", - сказал Сунак, выступая с речью в лондонском аналитическом центре Policy Exchange.

Как подчеркнул премьер, ближайшие пять лет могут оказаться для Великобритании "одними из самых опасных, но в то же время несущими самые большие преобразования, которые когда-либо переживало" королевство. В своем выступлении Сунак также заявил, что оппозиционная Лейбористская партия, которая может прийти к власти по итогам следующих парламентских выборов, не сможет обеспечить безопасность страны. Он напомнил, что ряд политиков, занимающих высокие посты в теневом кабинете лейбористов, ранее высказывались в пользу отказа Великобритании от ядерного оружия.

Как отмечают обозреватели телеканала Sky News, выступление Сунака можно расценивать как попытку построить предвыборную кампанию правящей Консервативной партии вокруг внешней, а не внутренней политики и вопросов безопасности.

Дата выборов в парламент пока не объявлена, однако велика вероятность, что они состоятся осенью этого года. Ранее, экстраполировав результаты майских региональных выборов в Англии на всю страну, Sky News спрогнозировал, что лейбористы наберут на всеобщих выборах 35% голосов, а консерваторы - 26%. Это принесло бы Лейбористской партии 294 депутатских мандата в 650-местной Палате общин - на 32 меньше, чем нужно для формирования правительства в одиночку, без компромиссов с другими политическими силами.